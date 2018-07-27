У Києві, всупереч перепонам, Хресним ходом пройшли 250 тисяч вірян УПЦ (фото)

У Хресному ході на честь 1030-річчя Хрещення Русі, що був звершений від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври, прийняло участь близько 250 тисяч православних з усіх куточків України.

Про це повідомив керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній, повідомляє Центр інформації УПЦ.

«Було звершено Хресний хід, в якому за нашими підрахунками взяли участь не менше 250 тисяч людей. Це більше, ніж минулого року. Навіть візуально це було відчутно, адже широкі вулиці Києва в цей день нам здавалися дуже вузенькими. Дуже важливо, що кожен з нас йшов від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври і всі відчували сугубу сердечну молитву», - підкреслив митрополит Антоній.

Водночас керуючий справами УПЦ констатував, що для вірян, які мали бажання потрапити в Київ на Хресний хід, чинилися вагомі перепони.

«Було дуже багато перепон для того, щоб люди не могли приїхати і помолитися. Нажаль, маємо констатувати, що такі перепони були і раніше, але в цьому році це мало системний характер. Представники місцевих влад дуже часто посилалися на представників спеціальних державних служб – якщо автомобільні підприємства нададуть автобуси, то в перевізників можуть забрати ліцензії. Це мало місце майже в кожній області, кожній єпархії України. Це констатація факту», - підсумував митрополит Антоній.