До Києва з Греції по Дніпру прибула унікальна ікона апостола Андрія Первозванного з часткою його мощей і хреста, на якому був розп'ятий святий.

Ікона була написана в грецькому монастирі і подарована Українській Православній Церкві митрополитом Хризостомом на міжнародній конференції в Патрах, повідомляє Центр інформації УПЦ.

«Ікона не випадково рухалася не на автобусі або літаку, а по воді. Такий шлях свого часу зробив апостол Андрій», - зазначив протоієрей Олександр Єрьомін.

Отець Олександр супроводжував ікону по Дніпру п'ять діб. Її зустрічали віруючі Запорізької, Дніпропетровської, Кременчуцької, Кам'янської та Черкаської єпархій УПЦ.

В день прибуття ікони в столицю на Річковому вокзалі був відслужений святковий молебень, який очолив благочинний Подільського району Києва протоієрей Володимир Костюченко.

27-28 липня віруючі зможуть вклонитися іконі в Києво-Печерській лаврі після урочистого молебню на Володимирській гірці та Хресного ходу.