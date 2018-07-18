7-річна Ілона Бондаренко продовжує боротися з лейкозом і потребує допомоги – «Надіюсь і вірю»

Ілоні Бондаренко з Миколаєва у грудні передавався необхідний для лікування препарат «Цітозар», та наразі дитина знову потребує допомоги.

Як повідомили «УНІАН-Релігії» в БФ «Надіюсь і вірю», в жовтні минулого року в Ілони виявили Т-клітинний гострий лімфобластний лейкоз. Перший протокол лікування дівчинка пройшла в Миколаївській ОДКБ. Потім Ілону перевели на лікування в Охмадит, де вона пройшла другий HR-блок. Усього треба пройти 3 HR-блоки.

У дитини нестандартний випадок, і їй необхідна операція з трансплантації кісткового мозку. Донором для Ілони буде один із батьків, трансплантацію будуть проводити столичні фахівці.

Багатодітна родина Бондаренків. Батьки Ігор і Марія виховують трьох доньок. На батька лежить весь тягар обов'язків щодо утримання родини і лікування дочки. Родичі та знайомі також допомагають, але коштів не достатньо.

Сім'ї дівчинки потрібна допомога в придбанні препарату «Флударабин» 50 мг, 4 флакони на суму 7 002, 96 грн. Усі заощадження сім'ї давно вичерпані, а дитину треба лікувати. Тато дівчинки просить про допомогу. Підтримайте, будь ласка, Ілону!

Про те як і чим допомогти Ілоні Бондаренко – читайте на сайті БФ «Надіюсь і вірю».