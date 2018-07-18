10-річна Маргарита Ступак бореться з лейкозом і потребує підтримки - "Надіюсь і вірю"

Юна красуня на фото – Маргарита Ступак, якій всього 10 років, але випробування їй належить пройти зовсім не дитяче.

Як повідомили «УНІАН-Релігії» в БФ «Надіюсь і вірю», Маргарита росла здоровою та щасливою дитиною. Дівчинка дуже артистична, з раннього дитинства займається танцями. Разом із колективом брала участь у конкурсах, готуючись до яких, займалася по 6 годин.

Кілька місяців тому у Маргарити стала безпричинно підніматися температура. Стривожені батьки звернулися в поліклініку за місцем проживання. Дівчинка здала аналіз крові, результати якого дуже насторожили педіатра, і він терміново направив Маргариту на дообстеження в обласну лікарню. Діагноз шокував батьків: гострий лімфобластний лейкоз.

Наразі Маргарита лише починає лікування. Вона ще не знає, скільки болю і страху їй доведеться перенести заради заповітної мети - перемоги над хворобою. У неї є всі шанси стати здоровою дитиною, але для цього потрібно пройти важкий шлях.

Лікування лейкозу тривале й дороге. Нині Маргариті необхідний препарат «Аспарагіназа 10 000МЕ», в кількості 2 флакони, на загальну суму 5 510,00 грн.

Маргарита з батьками та молодшою сестричкою проживає в Коростишеві (Житомирська область). Тато працює фрезерувальником, а мама перебуває в декретній відпустці. Батьки змушені звернутися з проханням про допомогу до всіх небайдужих людей: допоможіть, будь ласка, у лікуванні доньки! Підтримайте, будь ласка, Маргариту!

Про те, як і чим допомогти Маргариті Ступак – читайте на сайті БФ «Надіюсь і вірю».