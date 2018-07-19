В Україні відзначали 100-річчя від дня вбивства царської сім'ї: богослужіння і заходи у єпархіях УПЦ (фото)

У різних куточках України молитовно відзначили вагому для всього православного світу подію - 100-річчя від дня вбивства царської сім'ї. У ніч на 17 липня 1918 року в Єкатеринбурзі в підвалі Іпатіївського будинку була розстріляна царська сім'я Романових - цар Миколай, цариця Олександра та їхні діти - Олексій, Ольга, Тетяна, Анастасія та лікар Євген Боткін і найближча прислуга.

Київ

У Києво-Печерській лаврі в день 100-ліття вбивства святих царствених страстотерпців намісник обителі митрополит Павел звершив Божественну літургію у Введенському храмі в Ближніх печерах, повідомляє прес-служба обителі.

Керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній очолив Божественну літургію в Академічному храмі на честь Різдва Пресвятої Богородиці, повідомляє прес-служба КДАіС.

За богослужінням молились студенти і вихованці Київських духовних шкіл, а також парафіяни Академічного храму. За літургією була піднесена сугуба молитва про мир в Україні.

У Свято-Іонинському монастирі столиці в ніч з 16 на 17 липня відбулась нічна Божественна літургія.

Як повідомив на своїй сторінці в Фейсбук намісник Свято-Іонинського архієпископ Іона, в Ольшанському жіночому монастирі ввечері 17 липня було звершено богослужіння з нагоди для пам'яті Апатіївських мучеників, серед яких шанується велика княгиня Єлизавета (Романова).

"Виявляється, як багато світла у повній темряві можуть дати два масляних світильники... Написав і подумав - це й у переносному сенсі дивує... Єлисавета і Варвара своїм подвигом і світили, і світять на весь світ, який у злі лежить", - написав владика Іона.

Архієпископ Боярський Феодосій звершив божественну літургію в храмі на честь царствених страстотерпців в Оболонському районі Києва, повідомляється на сайті Київської митрополії.

Після закінчення літургії владика передав настоятелю і громаді храму привітання з престольним святом від Блаженнішого Митрополита Онуфрія і вручив церковні нагороди благодійникам і меценатам храму.

Єпископ Бородянський Варсонофій звершив Божественну літургію в нижньому храмі святителя Іоасафа Бєлгородського з нагоди престольного свята. Наприкінці богослужіння духовенство звершило чин славлення перед образом царствених страстотерпців.

Бердянська єпархія

У день 100-річчя вбивства святих царствених страстотерпців єпископ Бердянський і Приморський Єфрем звершив Божественну літургію у Христо-Різдвяному кафедральному соборі Бердянська, повідомляє прес-служба єпархії.

Під час богослужіння були піднесені молитви про примноження любові і воцаріння миру в Україні.

Джанкойська єпархія

Архієпископ Джанкойський і Роздольненський Аліпій очолив Божественну літургію у Покровському кафедральному соборі Джанкоя, повідомляє прес-служба Джанкойської єпархії УПЦ.

За богослужінням була прочитана молитва за мир в Україні.

По завершенні літургії, перед іконою святих Царствених страстотерпців був відслужений молебень.

Донецька єпархія

У Донецьку в храмі на честь Святих Царственних мучеників у день престольного свята було звершено святкову літургію, повідомляє прес-служба Донецької єпархії УПЦ.

Після богослужіння відбувся хресний хід навколо храму.

Криворізька єпархія

У день 100-річчя від дня мученицької смерті святих Царствених страстотерпців митрополит Криворізький і Нікопольський Єфрем звершив Божественну літургію в храмі святих Царствених мучеників, що на території Військового містечка-33 міста Кривого Рогу, повідомляє прес-служба єпархії.

Під час богослужіння була піднесена молитва про припинення кровопролиття на землі України.

По завершенні Божественної літургії був звершений святковий хресний хід, під час якого митрополит Єфрем відслужив літію за військовими льотчиками, загиблими у локальних війнах та авіакатастрофах, біля встановленої на території храму архітектурної композиції «Захисникам Вітчизни».

Сєвєродонецька єпархія УПЦ

Архієпископ Сєвєродонецький і Старобільський Никодим 17 липня очолив Божественну літургію в храмі на честь Царствених Страстотерпців смт. Білокуракине, повідомляє прес-служба єпархії.

Після літургії відбувся хресний хід. Владика Никодим звернувся до всіх зі словом повчання, а також привітав духовенство і вірян з престольним святом.

Сімферопольська і Кримська єпархія УПЦ

У Сімферополі 17 липня відбувся хресний хід, організований Дворянськими Зборами Криму, повідомляє прес-служба єпархії.

Учасники хресного ходу, який почався біля собору святого благовірного князя Олександра Невського, пройшли центральними вулицями міста до пам'ятника Катерині II.

"УНІАН-Релігії"