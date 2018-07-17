Зацерковній Руслані необхідна допомога, щоб провести хіміотерапію – «Надіюсь і вірю»

Зацерковній Руслані з Житомира необхідна допомога в боротьбі з хворобою.

Як повідомили «УНІАН-Релігії» в БФ «Надіюсь і вірю», важкою видалася зима для Руслани та її мами. Дівчинка часто хворіла, була слабкою та дратівливою. Через простудні захворювання вона рідко відвідувала школу. Оскільки Руслана любить вчитися, перебувати в колективі ровесників, спілкуватися з ними, то дні, проведені на самоті, дуже засмучували дівчинку. Часто почав боліти живіт і поперек, так що і фізкультура стала для неї тягарем. Усе частіше ставало без причини сумно, тяжко на душі й боляче фізично.

У березні мама звернулася в поліклініку зі скаргою, що різко погіршується стан здоров'я доньки. Було проведено комплексне обстеження, яке охоплювало УЗД. Саме за його результатами, була рекомендована консультація дитячого онколога.

Далі слідували обстеження, аналізи, УЗД, КТ, консультації різних фахівців і страшний діагноз.

У червні Руслані зробили операцію та призначили післяопераційну ХТ. Наразі дитина лікується в Житомирі. Для подальшого лікування їй необхідний препарат «Блеоцин» в кількості 6 упаковок на загальну суму 8 863, 60 грн.

Мама Руслани сама виховує дитину й гостро потребує допомоги. Ще два роки тому, мама проходила ХТ, ЛТ і операцію в Житомирському онкодиспансері.

Руслана любить тварин і в майбутньому хоче стати ветеринаром. Вона провідує собак, які живуть біля лікарні. Перед тим, як заступити на черговий блок ХТ, дівчинка нагодувала і напоїла улюблених собачок, мотивуючи тим, що вона інакше не зможе спокійно лікуватися.

Про те, як і чим допомогти Зацерковній Руслані – читайте на сайті БФ «Надіюсь і вірю».