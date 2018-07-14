У РПЦ відтепер будуть відспівувати нехрещених немовлят - Священний Синод

Священний синод Руської православної церкви затвердив чин відспівування нехрещених немовлят.

Він стане обов'язковим для всіх її парафій, повідомив журналістам у суботу прес-секретар Патріарха Кирила Олександр Волков, передають російські ЗМІ.

"Як ви знаєте, раніше у Церкві не було можливості відспівувати нехрещених немовлят. Буває, що вони народжуються на світ мертвими, буває, що в перші години або дні раптово помирають в силу різних обставин, що виходять за межі людських можливостей. Звичайно, засмучені батьки приходять у храм і просять священиків зробити хоч якийсь чин над померлими, шукають власної втіхи", - сказав священнослужитель.

За його словами, богословське розуміння стану душі померлого немовляти до кінця не визначено, існують різні точки зору щодо цього питання.

"Але в будь-якому випадку відспівування в тій формі, у якій воно стосується до померлих у свідомому віці, яке пов'язано в першу чергу з молитвою про прощення гріхів. Це не можна віднести до нехрещених немовлят, які не можуть володіти особистими гріхами", - уточнив прес-секретар Патріарха.

Затверджений Синодом чин відспівування, за його словами, покликаний допомогти батькам, які відчувають скорботу у зв'язку з ранньою смертю своїх дітей, і стане "богослужінням любові" стосовно тих, які залишилися на самоті.