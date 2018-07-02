У Сєвєродонецьку священик УПЦ відспівав загиблого українського бійця-добровольця
13:42, 02 липня 2018Православ`я
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У Сєвєродонецьку священик УПЦ відспівав героїчно загиблого українського воїна / news.church.ua
У Сєвєродонецьку 1 липня попрощались із бійцем-добровільцем, мешканцем міста Валерієм Шишаком.
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на сайт єпархії.
Чин відспівування звершив протоієрей Михаїл П’ятницький.
58-річний Валерій Шишак героїчно загинув від куль ворога-снайпера, рятуючи пораненого бійця. У своєму підрозділі він був найстаршим, записався добровільцем, також брав участь у бойових діях в Афганістані.
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