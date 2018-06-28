У Слов'янську побудують храм УАПЦ: громада прийшла на засідання міськради з активистами «Національного корпусу»

Слов'янська релігійна громада Української автокефальної православної церкви отримала у користування земельну ділянку для будівництва храму. Як повідомляє кореспондент "УНІАН-Релігії", відповідне рішення було прийнято на пленарному засіданні місцевої міської ради у середу, 27 червня.

Варто підкреслити, що на стадії попереднього обговорення проект рішення був сприйнятий окремими депутатами негативно: профільна комісія міськради з питань земельних відносин його не підтримала. Така позиція обурила прихильників УАПЦ, тому вони вирішили прийти на пленарне засідання, щоб бути присутніми під час прийнятя рішення.

Крім кількох десятків парафіян на чолі з настоятелем храму Андрія Первозванного отцем Савою, в залі були присутні представники різних громадських організацій, а також активісти з написом на футболках: «Національний корпус».

Зважаючи на настільки масштабну підтримку, депутати міськради ухвалили рішення одностайно: «за» проголосували 27 депутатів з 29-ти, двоє участі не брали.

Після голосування отець Савва подякував депутатам, назвавши прийняте ними рішення «мудрим, правильним і потрібним», і підкреслив, що релігійна громада домагалася виділення земельної ділянки багато років. При цьому він висловив задоволення тим, що в місті зникне ще один пустир, замість якого буде споруджено храм. «Я думаю, що цього хочуть всі», - сказав він.

Місцем будівництва культової споруди визначена вільна земельна ділянка на вулиці Учительській, 17, яка знаходиться в центральній частині міста поряд з адміністративною будівлею комунального підприємства «Славгорводоканал». Будівництво буде вестися за рахунок коштів релігійної громади УАПЦ.