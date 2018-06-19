Молебень за сімейні цінності біля ВР: гріх не має нав'язуватися суспільству (фото, відео)

У неділю, 17 червня, в Києві, попри протести жителів столиці, представники ЛГБТ-спільноти провели так званий «Марш рівності».

І поки колони хлопців і дівчат в екстравагантних нарядах відстоювали своє специфічне розуміння «рівноправності», в Маріїнському парку біля поклінного хреста з благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Митрополита Онуфрія, йшов молебень за збереження християнських сімейних цінностей, повідомляє Центр інформації УПЦ.



Нагадаємо, що за тиждень до проведення «Маршу рівності» Предстоятель УПЦ звернувся до столичної влади з проханням не допустити марш представників ЛГБТ-спільноти, але, на жаль слова блаженнішого не були почуті київськими чиновниками. Біля поклонного хреста в Маріїнському парку зібралося кілька сотень віруючих УПЦ. Люди прийшли цілими сім'ями: з маленькими дітьми, літніми батьками.

«У пресі писали, мовляв, віруючі УПЦ збираються вийти на молебень проти проведення в Україні гей-парадів. Але це не зовсім так, - пояснює парафіянка УПЦ Лідія Крамарова. – Ми вийшли не «проти», ми вийшли «за». За збереження сімейних цінностей, за міцні шлюби, за любов, за майбутнє наших дітей. Не потрібно думати, що «європейськість» - це провести гей-парад у центрі Києва і всі ми в Європі. У самій Європі теж досить багато людей, які не вважають нормальними відносини, наприклад, між чоловіком і чоловіком. І голоси цих людей чують. А у нас чомусь думають, що називати гріх нормою це так прогресивно, так по-європейськи, а нас, людей, які підтримують традиційні християнські та сімейні цінності, чомусь демонізують, називають відсталими від життя. Це неправильно і це прикро».

Втім, прийшли на молебень і ті віряни, хто відверто виступав проти.

«Союз має бути між чоловіком і жінкою, як про це написано у Святому Письмі. А те, що відбувається, це не наші цінності. Нам їх просто хочуть нав'язати. Ми з цим не згодні, тому ми тут і наші діти тут з нами. Мені здається, що це чуже нашому інтелекту, чуже православній людині», - підкреслив віруючий Олег Ніколаєнко.

«Я молюся, щоб Господь зміцнив сімейні цінності в нашому суспільстві, - додає протоієрей Олексій Кірєєв. – Те, що відбулося сьогодні в Києві, руйнує підвалини суспільства, руйнує саме суспільство. Йде пропаганда гріха. Насправді ніхто не посягає на права цих людей. Вони можуть спокійно жити, працювати, але вони мають усвідомлювати, що їх спосіб життя є гріховним, а гріх всьому суспільству не має нав'язуватися. Це не норма для нашого суспільства, тому ми молимося, щоб Господь урозумив і зміцнив нас».

На лавці, в глибині парку возиться з однорічним синочком молода сім'я. Вони слухають молебень і на читанні священиком: «Алилуя! Слава тобі, Боже» щоразу хрестяться.

«Хочеться підійти ближче, та малюк надто галасливий у нас, - каже мама Світлана Саєнко. – Ми не знали, що тут буде молебень, але коли проходили повз і дізналися, що за привід, то зупинилися помолитися. Розумієте, справа навіть не в тому, що хтось підтримує ЛГБТ-спільноту чи ні. Я ставлюся до цих людей абсолютно байдуже. Річ у тім, що на початку незалежності пам'ятаєте, як по всіх каналах телевізора крутили цифру, що нас, українців, 52 мільйони? А зараз вже 42. За 25 років українців стало менше на 10 мільйонів. Лише вдумайтеся в цю цифру. 10 мільйонів. Чому так? Бо абсолютно знецінилося таке поняття як сім'я в нашому суспільстві. Люди думають про кар'єру, гроші, та про що завгодно, а створення сім'ї відкладають на потім, а коли це «потім» настає, то часто буває пізно. А всі ці ЛГБТ-історії це сурогат, яким намагаються підмінити по-справжньому важливі речі. Я думаю, в реальності ці люди просто самотні та не знають Господа».

Анастасія Горобець, Центр інформації УПЦ