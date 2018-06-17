Священномученик Филипп: Бродячий монах, приговоренный к расстрелу

Несмотря на то, что в богоборческую советскую эпоху практически всех храмы были закрыты, люди не отказывались от веры в Бога. Крестить детей, отпевать покойников приходилось тайком, причем рисковали как сами верующие, так и священнослужители, ведь проведение церковного таинства в тридцатых годах прошлого столетия приравнивалось к антисоветской агитации. Тысячи «бродячих монахов» по всей территории СССР были репрессированы и расстреляны только за то, что продолжали молиться и выполняли церковные таинства. Среди них – иеромонах Киево-Печерской лавры, священномученик Филипп (Безуглый).

Иеромонах Филипп (Филимон Павлович Безуглый) родился 14 декабря 1873 года в селе Снегурки Таращанского уезда Киевской губернии в крестьянской семье. В святом крещении его назвали Филимоном – в честь мученика Филимона, чья память празднуется в 14/27 декабря.

В Киево-Печерскую лавру будущий преподобномученик поступил в ранней юности – в 18 лет. Сначала находился на послушании в келарском ведомстве, затем был переведен в Голосеевскую пустынь.

С 6 ноября 1896 года послушник Филимон отбывал воинскую повинность. После этого нес послушание на лаврском подворье в Петрограде, в июле 1903 года его назначили клирошанином Дальних пещер Киево-Печерской лавры.

20 июня 1905 года послушника Филимона снова мобилизовали в армию. Через 11 месяцев он вернулся в Лавру на клиросное послушание. 23 декабря 1909 года послушник Филимон был облечен в рясофор. Через два года его постригли в мантию с наречением имени Филипп.

Во время Первой мировой войны, 26 сентября 1914 года, монах Филипп был рукоположен в сан иеродиакона и получил новое послушание – совершать богослужение в Великой церкви Лавры. Спустя время состоялось новое рукоположение – в сан иеромонаха.

После революционных событий монахов стали выселять из Киева, и многие из братии Лавры оказались в городе Черкассы. С середины 1930-х годов переехал в Черкассы и отец Филипп, где жил незаметно и скромно. Совершал богослужения и требы на дому – и у себя, и в домах верующих города и окрестных селах. Призывал людей к покаянию и молитве.

Однако «запрещенная деятельность» не осталась незамеченной - 18 октября 1937 года иеромонах Филипп был арестован Черкасским райотделом НКВД и заключен под стражей в Черкасской тюрьме.

Монах Филипп обвинялся как бродячий священник по ст. 54-10 УК УССР за проведение среди населения контрреволюционной агитации. На допросе виновным себя не признал, однако решением "тройки" при Киевском ОУ НКВД УССР от 19 октября 1937 года был приговорен к расстрелу.

Следствие закончилось в день ареста. На следующий день решением тройки при Киевском облуправлении НКВД УССР отец Филипп был приговорен к расстрелу. 15 ноября 1937 года отец Филипп вместе с другими священнослужителями принял мученическую смерть за Христа.

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 28 октября 1997 года причислен к лику местночтимых святых в числе 103-х новомучеников Черкасских. На Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года был включён в Собор новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания в числе Черкасских новомучеников.

Дарина Чугаевская,"УНИАН-Религии" - по материалам, предоставленным Киево-Печерской лаврой.