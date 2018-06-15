8-річний Сергій Дубінка бореться з пухлиною головного мозку і потребує допомоги – «Надыюсь і вірю»

8-річний Сергій Дубінка вже 2 роки живе з пухлиною головного мозку.

Як повідомили «УНІАН-Релігії» в БФ «Надіюсь і вірю», спочатку у дитини з'явилися сильні головні болі, потім він уже не міг рівно ходити. Сергія прооперували в київському інституті ім. Ромоданова. На жаль, всю пухлину видалити не вдалося – лікарям завадила близькість життєво важливих судин.

Після операції хлопчик відновився і пройшов 6 блоків «хімії» і променеву терапію. З'явилася позитивна динаміка лікування – пухлина не зростає, Сергію краще і він вже може нормально ходити. Лікарі призначили йому 6-місячний курс лікування таблетованою «хімією».

Сергій комунікабельний, ввічливий і культурний хлопчик, уважний до дрібниць. Коли приїжджає в лікарняне відділення – везе зібрані собою польові квіти. Всім лікарям і медсестрам дістається по букетику. Хлопчику подобається робити компліменти та дарувати квіти.

Через хворобу хлопчик не може повноцінно відвідувати школу та знаходиться на домашньому навчанні.

Для продовження лікування Сергія необхідний препарат «Вінкристин» у кількості 20 флаконів на суму 4 490 грн. У сім'ї Дубінка п'ятеро дітей. Усі заощадження, всі кошти сім'ї вже витрачені. Мама змушена була розпродавати господарство, щоб оплатити лікування сина.

У хлопчика є всі шанси жити здоровим повноцінним життям.

Про те, як і чим допомогти Сергію Дубінка читайте на сайті БФ «Надіюсь і вірю».