Українці розповіли, що думають про підготовку гей-параду в Києві – Центр інформації УПЦ (рос.)

Центр информации Украинской Православной Церкви на своей официальной странице в Фейсбук предложил читателям выразить отношение к «Маршу равенства», который представители ЛГБТ-сообщества планируют провести в Киеве уже в четвертый раз.

Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Есть ли необходимость проводить «Марш равенства» в Украине?». Опрос был размещен 4 июня, и спустя четыре дня на него ответили путем голосования и в комментариях более 1,5 тысяч человек. Центр информации УПЦ отмечает, что не использовал функцию рекламы для выбора аудитории или возможности более широкого распространения опроса среди пользователей, чтобы видеть естественный результат.

Оказалось, что украинцы в большинстве разделяют традиционные взгляды на взаимоотношения полов и относятся к демонстрации однополых отношений резко негативно.

Многие пользователи не ограничились голосованием и решили выразить свою позицию в комментарии. Некоторые сделали это в довольно прямолинейных выражениях.

«Нет. Украина не Содом», – написала Светлана Самойлова. «Ни в коем случае, это умственно больные люди!» - заявляет Мирослав Гриневич. «Нет, нет и еще раз нет! Мы православные! Для чего прогибаться перед Западом? Бояться надо Божьей кары! Люди! Опомнитесь!» - восклицает Людмила Халабуда.

«Раньше люди хоть стеснялись своих грехов, скрывали их, а теперь пытаются демонстрировать, щеголяют ими, хвалятся…», - отметила Мария Титенич.

Любава Головинская считает: «Никакого марша нельзя проводить, он противоречит украинским ценностям».

«Участники таких акций поддерживают врагов Бога и народа Украины. Это грубое и циничное оскорбление религиозных чувств христиан, иудеев, мусульман. Надеемся, что эти провокации прекратятся и не вызовут ситуации, когда люди вынуждены будут защищать Святую Веру», - предостерегает Александр Соколовский.

Некоторые пользователи Фейсбук, отвечая, шутили.

«Конечно «да»! Если марш уведет его организаторов и участников безвозвратно за пределы Украины!», - написал Юрий Самородский.

«Во время войны, это самая большая проблема Украины? Пусть поедут вместе и заасфальтируют дороги в Херсонской области», - предложил Александр Савитский.

«А дресс-код участниками будет не нарушен??? Высокие каблуки у бородатых. Кожаные ошейники и рваные колготы, в розовых трусах? Так должен выглядеть пример демократии и толерантности? Одним словом… А паааастаранись!», - пишет Геннадий Поляков.

Часть комментариев оказались насколько резкими, что привести их мы не считаем возможным из этических соображений.

Также приводился пример итога гей-парада в православной Грузии.

«Люди добрые! В Грузии, священники и полиция избили таких безбожников и на этом закончились их фокусы...», - написал Вадим Гончарук.

Между тем, отдельные пользователи выразили свою позицию более аргументировано.

«То, что творится на гей-парадах, идет вразрез с законодательством Украины, в частности с Законом Украины «О защите общественной морали». Не понимаю, как власти это разрешают. Я категорически против пропаганды гомосексуализма в любой форме. Если бы наши предки толерантно относились к подобному, нас бы как нации уже не было», - пишет пользователь Яна П.

«Всё сказано уже 2000 лет назад. А там, где проходили «парады» - Мёртвое море. И где здесь место словам: плодитесь и размножайтесь?» - вопрошает Михаил Русбрат.

В то же время, отдельные пользователи считают, что половые предпочтения – личное дело каждого, однако не следует выставлять свою ориентацию на всеобщее обозрение.

«Пусть себе эти люди живут спокойной жизнью. Их никто не трогает, а если трогает, то пусть обращаются в полицию. Зачем парады? Привлечь внимание? Все уже и так знают об их существовании. Думаю, это делается для привлечения в их ряды молодежи. А это уже плохо. Потому я – «против». Я за нормально ориентированных людей, но против пропаганды извращений. Можно спокойно сосуществовать без этих парадов. Все должны быть терпимыми друг к другу, но ничего не навязывать»,- убеждена Инна Панарина.

«Категорическое «нет». Меня (как и большинство, полагаю) не интересует, кто с кем и как занимается сексом у себя в спальне, - это проблема личного выбора. Но выносить свои особенные пристрастия на широкую публику как норму, - это уже чересчур. Если реально хотите бороться за права, - организуйте Марш нищих пенсионеров, учителей, врачей, матерей-одиночек, жителей экологически неблагополучных городов, защитников бездомных животных и тд. и тп. Тогда это действительно будут реальные, а не надуманные проблемы», - полагает Анна Андреевна.

Вместе с тем, некоторые пользователи Фейсбук высказались в поддержку гей-парада.

«Это прекрасно. Мы живем в нормальной стране, а не в фашистской Германии. Аристотель, Платон, Стэнли Кубрик - геи, и они изменили мир к лучшему. Тьюринг, по принципу которого работают все нынешние компьютеры и смартфоны, тоже был геем. Преследования геев - это мракобесие, это делают только в отсталых странах», - утверждает Роман Муший.

«Гляда на количество «нет», понимаю, что до толерантного общества еще далеко... Поэтому я «за»! – пишет Женя Гуча.

Некоторые люди говорят о том, что «ничего не имеют против геев», но против пропаганды таких ценностей.

«Я бы смирилась с "особенностями" этих людей, если бы они так часто не напоминали о себе, заявляя о своей исключительности. И пусть они тысячу раз "хорошие люди". Пусть работают, самореализуются, помогают бедным, но нельзя узаконивать грех и развращать народ», - пишет Наталья Шахив.

Другие же украинцы предложили молиться о спасении душ людей, которые впали в содомский грех.

«Внешне – полный игнор. А в Церкви – совместная молитва за исцеление душ этих людей», - написал Александр Соколенко.

Как сообщалось, в Киеве 17 июня представители ЛГБТ готовится провести «Марш равенства» - «Киевпрайд». В прошлом году в марше приняли участие не менее 2 тысяч человек. В этом году прайд продлится с 8 до 17 июня, начнется с насыщенной кино-программы, будет включать в себя дискуссионные и развлекательные ивенты и закончится «Маршем равенства».