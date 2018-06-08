Питання життя: 6-річній Каті Бурмій потрібна допомога в боротьбі з хворобою – «Надіюсь і вірю»

Катерині Бурмій усього шість років, і з них півтора роки вона бореться за своє життя.

Як повідомили «УНІАН-Релігії» в БФ «Надіюсь і вірю», до хвороби дівчинка відвідувала дитячий сад, хворіла, як і всі маленькі діти. Дитині спочатку поставили діагноз бронхіальна астма на тлі алергічного риніту. У малечі виникала задишка з астматичними нападами, які знімалися за допомогою гормонів.

У 4 роки Катю записали на секцію боксу. Хвороба не дала дівчинці повноцінно займатися цим видом спорту, але дитина дуже ним захопилася. Її тато навіть вдома повісив боксерську грушу, купив дитині рукавички, і всі розмови Каті крутилися навколо боксу. Також у Каті є й інші, не зовсім дівчачі, захоплення - її цікавлять автомобілі та літаки.

Захворіла дівчинка несподівано в листопаді 2016 року. Ще в неділю разом із батьками була на весіллі, танцювала, а через кілька днів на шиї з правого боку раптово збільшився лімфатичний вузол. Наступного дня стурбована мама звернулася з донькою до лікарні. Каті призначили антибіотик. У дівчинки почала підніматися температура. Потім звернулися до Вінницької ОДКЛ. Там оглянув дитину й онколог, але нічого підозрілого лікарі не виявили. Призначили лікування, яке Катя проходила вдома. У дівчинки почався сильний кашель. Знову лікарня, обстеження. На рентген-знімку виявили двосторонню пневмонію. У Каті по чотири рази на добу піднімалася температура до 40 градусів... Нормалізувавши стан дитини, з підозрою на туберкульоз, її направили на обстеження в тубдиспансер. Там за 2 години Катя пройшла всі необхідні обстеження - туберкульоз не виявили.

Довго дитині не могли встановити діагноз. Лише за результатами іммуногістохімії діагностовано лімфому Ходжкіна й дитина почала лікування.

«Лікувалися у Вінницькій обласній лікарні, отримали 6 блоків хіміотерапії. Після обстеження ПЕТ КТ була ремісія, а через 10 днів хвороба повернулася - рецидив. Після ряду обстежень у закордонних лабораторіях - зміна діагнозу з лімфоми Ходжкіна на великоклітинну неходжкінську анапластичну лімфому. Катя отримала 4 блоки протирецидивної високодозної хімії. Наразі Катя знаходиться в лікарні ОХМАТДИТ у Києві. У неї знову трапився рецидив», - розповіла мама Каті.

Дівчинка проходить мегадозову хіміотерапію й готується до алогенної трансплантації стовбурових клітин. Для подальшого лікування Каті потрібні медикаменти: «Міфортік» - 1 упаковка, «Цефіпім» - 20 флаконів, таблетки «Авелокс» 400 мг №5 – 5 упаковок, «Флударабін» - 5 упаковок на суму 20 886, 96 грн.

Батьки Ірина та Іван Бурмій виховують двох дочок, Катя – молодша. Сім'я проживає у сільській місцевості. Тато працює механізатором і веде домашнє господарство, а мама з молодшою дочкою в лікарні. Всі заощадження давно вичерпані, а дитину треба лікувати. Мама змушена звернутися за допомогою до всіх небайдужих людей: допоможіть, будь ласка, вилікувати дочку.

Про те, як і чим допомогти Катерині Бурмій – читайте на сайті БФ «Надіюсь і вірю».