Відкрито збір коштів для лікування 5-річного Івана Четотина – "Надіюсь і вірю"

Іван Чечотін живе з мамою та молодшою сестричкою в селі Мачулица, в Сумській області й потребує допомоги.

Як повідомили «УНІАН-Релігії» в БФ «Надіюсь і вірю», Іван ріс здоровою дитиною. Любив грати у футбол, цікавився різними розвиваючими іграми.

У квітні минулого року Ваня занедужав: почалася блювота, піднялася температура. Мама відвезла його в лікарню за місцем проживання, але призначене лікарями лікування не допомогло. Хлопчикові ставало все гірше. Звернулися до невропатолога в Сумах. До цього часу у Вані вже з'явилася косоокість, хлопчик не міг рівно ходити.

Обстеження, МРТ, консультації в інституті нейрохірургії, потім дві операції. Друга операція з видалення пухлини тривала 8 годин. Реабілітація, хіміотерапія, променева терапія...

Усе лікування сина лягло на плечі одинокої матері, яка виховує 2 дітей. Витрати величезні й вона не справляється з ними. Обстеження, операції та післяопераційна реабілітація в Києві фінансово виснажили її, продавати вже нічого, а лікування тривале.

Для подальшого лікування хлопчику необхідний препарат «Ломустін» 40мг 1 упаковка, вартістю 5 045,07 грн.

Коштів у мами немає. Усі заощадження давно вичерпані, а лікувати дитину потрібно. Підтримайте, будь ласка, Ваню!

Про те, як і чим допомогти Івану Чечотіну – читайте на сайті БФ «Надіюсь і вірю».