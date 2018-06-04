Крихітці Ніці потрібна допомога в боротьбі за життя – «Надіюсь і вірю»

Маленькій Ніці Козадаєвій ще немає і двох років. У кінці лютого дівчинка несподівано захворіла: стала неспокійною, з'явилися проблеми з кишківником.

Як повідомили «УНІАН-Релігії» в БФ «Надіюсь і вірю», у березні Ніку госпіталізували в хірургічне відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. При огляді лікар запідозрив тератому й для подальшого дообстеження дитину перевели в онкогематологічне відділення.

Через декілька днів дівчинка пройшла обстеження, яке показало об'ємне утворення тазу. Враховуючи тяжкість стану дитини та загрозу кишкової непрохідності, дитину за наполяганням батьків провели 1 блок хіміотерапії.

Динаміка лікування виявилася позитивною. У квітні Ніку прооперували, була взята біопсія пухлини та направлена для досліджень. Висновок патоформологічної лабораторії було не втішним - гістологічна картина найбільш відповідає злоякісній епітеліоїдноклітинній пухлині. Рекомендовано провести імуногістохімічне дослідження. Томливе очікування результатів з лабораторії, і нескінченні консультації у Києві та Миколаєві. В результаті - отримана відповідь із лабораторії: у дівчинки рідкісне первинне захворювання - хордома. Це пухлина, яка відбувається із залишків хорди ембріона.

Дівчинка тим часом продовжує лікування. Ніці необхідний препарат «Блеоцин», 2 упаковки на загальну суму 2 854, 36 грн.

Ніка дуже світла дівчинка, яка дуже хоче жити. Підтримайте, будь ласка, малятко.

Про те, як і чим допомогти Козадаєвій Ніці – читайте на сайті БФ «Надіюсь і вірю».