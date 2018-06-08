Оприлюднена офіційна позиція УПЦ щодо можливої автокефалії - Священний Синод

Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій від імені Священного Синоду звернувся до єпископату, духовенства, чернецтва та мирян з приводу ініціатив щодо «надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні».

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, звернення було оприлюднено сьогодні у резиденції Предстоятеля УПЦ на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври під час засідання Священного Синоду УПЦ.

«Поява іншої паралельної юрисдикції в Україні може породити нові протистояння всередині нашого народу, що не тільки загрожуватиме безпеці держави, але й поставить під питання можливість майбутньої єдності Церкви в Україні. Наш народ може бути розділений надовго, якщо не назавжди», - йдеться у документі.

Водночас Предстоятель УПЦ зазначає, що Церква вбачає вихід з цієї ситуації «у відновленні церковної єдності в Україні, а не в закріпленні церковного розділення шляхом встановлення паралельної церковної юрисдикції».

«Ми розділяємо стурбованість державної влади України наявністю церковного розколу в нашій країні. Втім вважаємо, що для успішного вирішення цієї проблеми потрібні інші умови, зокрема мир і стабільність у нашій Державі. Ми завжди сприяли та будемо сприяти Державі у питаннях морального та патріотичного виховання, але виступаємо проти використання Церкви в геополітичній боротьбі. Засвідчуємо відкритість і готовність до будь-якої конструктивної співпраці та діалогу з метою досягнення церковної єдності», - підкреслюється у зверненні.

При цьому Блаженніший Митрополит Онуфрій нагадує про те, що «Церква створена не людьми, а Богом».

«Місія Церкви Христової полягає в тому, щоб проповідувати Христове Євангеліє, звершувати благодатне преображення світу через Святі Таїнства, навчаючи людей жити згідно з заповідями Божими. Саме тому Церква Христова живе по Своїх правилах, які не можна змінювати з огляду на мінливу політичну ситуацію. Єдиний шлях відновлення церковної єдності полягає в припиненні будь-яких зовнішніх втручань в церковні справи і наданні Святій Церкві можливості самостійно, з Божою допомогою, вилікувати рану розділення українського Православ’я», - зазначає Предстоятель УПЦ.

Також Митрополит Онуфрій підкреслює, що «кожне покоління православних християн є відповідальним за збереження чистоти своєї віри та дотримання церковного канонічного порядку.

«Закликаємо всіх вас, дорогі владики, отці, чесне чернецтво, брати і сестри, до «єдності духу в союзі миру» (Єф. 4:3), до збереження й плекання церковної єдності. Ми є членами Церкви Христової і завжди залишатимемося в ЇЇ лоні», - підсумував Предстоятель УПЦ.

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