Відкрито збір коштів для лікування Івана Войнаровського, який бореться з лейкемією

Родина з села Крива Хустського району, на Закарпатті, продовжує боротися за життя своєї дитини: 17-річний Іван Войнаровський важко хворий.

Як повідомили «УНІАН-Релігії» в БФ «Надіюсь і вірю», гостра лімфобластна лейкемія може позбавити Ваню життя. Щоденні болі, лікарняні процедури та постійний прийом медикаментів - ось з чого наразі складаються будні Івана.

«Ваня був у реанімації 8 днів. Двічі хлопцю робили пересадку. Він пролежав багато днів і тому йому важко навіть встати на ноги. Є у нас і хороші новини. Лейкоцити вже 5,5 сьогодні. Трохи тримаються тромби. Але нам сьогодні вливали. Настрій у Вані поганий. Ще болить рот. Поволі гояться рани в роті. Можна їсти майже все. Але не може. Дуже непросто все це витримати», - розповіла мама Івана.

Хлопцю терміново потрібен препарат «Урсофальк», 2 упаковки на суму 2 743,64 грн і 3 упаковки препарату «Авелокс» на суму 1480 грн. У сільській сім'ї немає можливості придбати їх - всі кошти вже витрачено на попереднє лікування. Мама Вані звертається з проханням допомогти у лікуванні сина.

Раніше, завдяки підтримці небайдужих людей, хлопець отримав необхідні для лікування медикаменти. Підтримайте, будь ласка, хлопчика ще раз!

Про те, як допомогти Войнаровському Івану – читайте на сайті БФ "Надіюсь і вірю".