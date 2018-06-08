Панахида біля могили Невідомого солдата: православні з різних куточків світу молилися про загиблих воїнів

Панахиду на могилі Невідомого солдата 9 травня очолив Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Онуфрій.

Відеотрансляцію Центру інформації УПЦ у мережі подивилися тисячі людей з різних регіонів України та всього світу.

У своїх коментарях віруючі висловлюють молитовну підтримку Українській Православній Церкві, пишуть вірші і дякують за те, що Церква вшановує пам'ять загиблих і пам'ятає нині живих героїв та ветеранів.

«С Днем Великой Победы! Помним, чтим, гордимся бессмертным подвигом героев! Вечная память!!!» (Валентина Майко).

«Пускай Господь упокоит души наших отцов-дедов положивших свои жизни за наше мирное небо!» (Алексей Александрович Игнатьев).

«Могилів Подільський з Вами! Вічна пам'ять про загиблих воїнів!!!» (Василий Перепелица).

«Закарпаття з Вами Ваше блаженство» (Годинко Микола).

«Madrid s vami» (Ilona Mi).

«Ах, какая была та весна!

И какие прекрасные вести

принесла она, и тишина взорвалась

торжествующей песней!

Пусть прошло с той поры много лет,

только песни еще не допеты!

Так что с праздником! С праздником, всех!

С Днем Победы – Великой Победы!» (Tatiana Bren).

«Луцьк з Вами, Блаженніший Митрополите Онуфріє» (Viktor Denysiuk).

«Чехия с вами. Вечная память!!» (Ольга Павленко).

«Хотин з вами!» (Нина Курочкина).

«Італія з вами» (Natalia Ponomarenko).

«Души раб Твоих, Спасе упокой! Чернівці з вами» (Галина Настасийчук).

«С Днём Победы! Вечный покой и Царство Небесное всем убиенным во время Второй Мировой войны» (Валя Бондарчук).

«Память не сломить... Низкий поклон всем ветеранам... Спасибо вам за ваш подвиг... Простите нас, недостойных...» (Tatyana Doncenko).

«Царствие небесное, погибшим за мирную жизнь! Вечная память!» (Fotiniya Bewzuk).

«С Днем Победы! Радостная дата

И при этом светлой скорби час...

Миллионы полегли когда-то, чтоб свободу выкупить для нас!

Так отметим радостно, сердечно –

сохраняя радость сквозь года:

счастье, подвигом заслуженное вечным,

с нами остается навсегда!» (Татьяна Майстер).

«Українці в Італіі теж з Вами» (Oksana Hulyk).

«Це саме краще, що можна зробити для душ загиблих, помолимось разом...» (Владислав Байдюк).