Старець отець Адріан: випадок з бісом у Троїце-Сергієвій лаврі

Отець Адріан спочатку був насельником Троїце-Сергієвої лаври, звідки його заслали «з очей геть» у Псково-Печерський монастир. І ось за що.

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Ще в радянські часи у нижньому храмі Успенського собору він влаштовував відчитування біснуватих, і до нього приїздило звідусіль безліч народу. А Лавра була у брежнєвські часи офіційною «туристичною точкою» - туди возили і іноземні делегації, і високопоставлених осіб. Це мало важливе ідеологічне значення, бо повинно було засвідчити громадянам інших держав відсутність у нас гонінь на Церкву і повну свободу совісті.

Привезли туди якось групу важливих чиновників, до того ж - іноземного, капіталістичного походження. І один з наших великих чинів, відповідальний працівник, повів їх на екскурсію в Троїце-Сергієву лавру.

Вони подивувалися її величі, неземним красотам монастирських храмів, особливому, наповненому благодаттю, повітрю, а відповідальний працівник, щоб вони не надто захоплювалися всім цим "опіумом", став розповідати їм про монахів якісь байки – про підземний хід, яким вони нібито вилазять далеко за межами монастиря і вільно розгулюють містами і селами, про те, як вони нібито додають у воду хімічні речовини, а потім видають її за святу, – словом, ніс якусь таку нісенітницю. Потім щось «на гуморі» від себе додав, скабрезне, не втомлюючись напружувати лицьові м'язи іронічною гримаскою: мовляв: "Ми ж то з вами все правильно розуміємо!"

А зграйкою стояли вони на площі перед Успенським собором, на якій отець Адріан, вже в єпітрахілі, у поручах, якраз ішов на «вичитку» біснуватих у нижній храм. І щось зачепило його на ходу, так що він на мить затримався біля цих екскурсантів – якась фраза цього відповідального працівника його насторожила: він навіть підійшов до нього ближче послухати. І ось коли він наблизився, цей безбожний ритор раптом змінився в обличчі, склав губи трубочкою, притиснув руки до грудей, зламавши їх у зап'ястях, як собачка, яка, стоячи на задніх лапках, «служить», і завив по-собачому, а потім ще й загавкав.

Екскурсанти перезирнулися, але оскільки гавкіт був дуже вже натуральним, вони вирішили, що це він так жартує. І талановито жартує, треба сказати. Точнісінько німецька вівчарка заливається. Тому вони усміхнулися, засміялися, а потім ще і зааплодували: «Бач, артист!» А він – хвилину, другу - знай собі бреше. Схопив самого себе за горло і не може зупинитися. Червоний весь, очі витрішкуваті – ось-ось з орбіт вистрибнуть, а він: "гав-гав-гав-гав-гав, гав-гав-гав-гав-гав..."

Постояв, постояв біля нього отець Адріан, потім накрив його голову єпитрахиллю, і той замовк. А старець йому і говорить: - Любий, тобі лікуватися треба. Хворий ти. Біс у тобі! Приїжджай до мене, я тобі допоможу. З тим і пішов собі в храм.

...Через кілька днів цього старця і услали в далекий провінційний Псково-Печерський монастир, подалі від людських очей і натовпів. На всяк випадок. А то – хто знає, чи якомусь високому чиновнику ще знадобилося б відвідати Лавру, і хто знає, який ще конфуз міг би там з ним при отці Адріані вийти: чи став би раптом кричати, як віслюк, іржати, як кінь, або кричати півнем, бентежачи народ. Хто зна...

Довідка "УНІАН-Релігії"

Адріан (Кірсанов) (нар. 1922), архімандрит, насельник Псково-Печерського Успенського чоловічого монастиря.

У миру Кірсанов Олексій Андрійович, народився 17 березня 1922 року в селі Турейке Орловської області в селянській родині.

Рано залишився без батька, ріс хворобливим і слабким. Одного разу мама, у якої на руках після смерті чоловіка було троє дітей, відправила його в місто Орел до лікаря. У місті тоді була всього одна церква, Олексій увійшов до неї до початку літургії і не зміг піти, відчувши, що там - його дім. Тоді ж йому було одкровення: з ікони, перед якою зупинився Олексій, зійшла Пречиста Діва, а ікона в видінні Олексія перетворилася на поле брані.

До 1941 року працював слюсарем на заводі. Коли почалася Велика Вітчизняна війна, був евакуйований у Таганрог на аеродром у військовому містечку. Перед заняттям міста німцями брав участь у вибуху цехів. Пробрався додому, де ховався вдома і в лісах з партизанами. При звільненні малої батьківщини радянськими військами вступив до армії.

Незабаром потрапив у Коломну, де охороняв гаубичні гармати. Потім комісія знайшла у нього хворобу серця і Олексія призвали працювати на завод імені Лихачова в Москву. Там він пропрацював до 1953 року. У 1953 році відправився у Троїце-Сергієву лавру з наміром вступити до числа братії.

Спочатку намісник лаври архімандрит Іоанн (Разумов) хотів було відправити "простакуватого" прохача додому, але потім пом'якшав і прийняв послушником - мити посуд. Твердо тримався свого місця в обителі. Коли хвора мати, повідомляючи про пожежу, у якій згорів їх дім, просила його залишити обитель і заробити грошей на новий будинок, не залишив лаври. Замість цього він став ревно благати святителя Миколая Мирлікійського допомогти його хворій матері.

Тоді йому несподівано принесли сумку з грошима і анонімною запискою - передати ці гроші матері ченця, у якої згорів будинок. Виконував послух трапезника, потім завідував виробництвом свічок. В Успенський пост 1957 року був пострижений у чернецтво намісником лаври архімандритом Пименом (Ізвєковим), з нареченням імені Адріан. Був висвячений на ієродиякона.

У 1970 році був висвячений у священний сан. Незабаром після рукоположення відчув здатність допомагати біснуватим. Отримав на це благословення патріарха Московського і всієї Русі Алексія I.

З ранку під його келією збиралися натовпи неосудних, буйних, часто залишених усіма людей. О 5 годині ранку отець Адріан їх сповідав, потім читав молитви, що виганяють злого духа. Турботами отця Адріана багато зцілялися і перевтілювалися - успішно працювали і сповідали Христа. Однак його діяльність була не до вподоби багатьом - як з боку атеїстичної влади, так і з боку заздрісників і охоронців зовнішньої благопристойності обителі.

Після інциденту, коли при вигляді отця Адріана біснування раптово проявилося в одній відомій американській туристці, з керівництва ЦК КПРС надійшло розпорядження "Прибрати Адріана з Лаври протягом 24 годин". 26 серпня 1975 року він був переведений до Псково-Печерського Свято-Успенського чоловічого монастиря. Батюшка важко переніс розставання з улюбленою обителлю, багато страждав, відкрилася виразкова хвороба. Але як тільки пішов на поправку, знову став сповідувати душевнохворих.

Продовжував це служіння до 1990 року, потім став брати людей, які приїхали за зціленням і радою, з мирськими проханнями і бідами. Відомі випадки його прозорливості, чудесні зцілення за його молитвами. Продовжував старече служіння і по досягненні 90-річного віку. З 1975 по 1978 рік - братський духівник Псково-Печерського Успенського монастиря. У пізні роки земного життя багато перебуває в молитовному чуванні, мовчазний. 27 квітня 2018 р о 23 годині ночі відійшов до Господа.

"УНІАН-Релігії", за матеріалами з відкритих джерел