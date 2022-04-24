Варфоломій висловив сподівання, що цьогорічний Великдень стане поштовхом для цього.

Вселенський патріарх Варфоломій, духовний лідер православних християн всього світу, під час нічного великоднього Богослужіння у Стамбулі закликав відкрити гуманітарні коридори в Україні, де розгортається "невимовна людська трагедія".

Як повідомляє "Голос Америки", Варфоломій, який раніше закликав припинити війну в Україні, висловив сподівання, що цьогорічний Великдень стане "поштовхом, щоб відкрити гуманітарні коридори до справді безпечних районів для тисяч людей, оточених в Маріуполі".

"Те ж саме стосується усіх інших регіонів України, де розгортається невимовна людська трагедія... Ми знову закликаємо до негайного припинення братовбивчої війни, яка, як і будь-яка війна, принижує людську гідність", - сказав вселенський патріарх.

Своєю чергою, глава Католицької церкви Папа Римський у неділю привітав католиків східного обряду та православних із Великоднем і закликав політичних лідерів до миру.

"Христос Воскрес! Він воістину воскрес! Я повторюю заклик до великоднього перемир’я. Зупиніть наступ у відповідь на страждання виснаженого населення! Дозвольте цьому зупинитися, послухайте слова Воскреслого Христа, який в день Пасхи повторює до Своїх учнів: "Мир вам!" - написав понтифік у Twitter.

Нагадаємо, Зеленський провів бесіду зі Вселенським патріархом.

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