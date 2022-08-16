В ПЦУ перейшли більшість із них.

На Хмельниччині впродовж війни 119 релігійних громад УПЦ (колишній Московський патріархат) прийняли рішення про зміну релігійної приналежності.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

За його словами, в ПЦУ перейшли 89 громад, а 30 - до незалежних православних громад.

Гамалій зазначив, що у Хмельницькій ОВА перебувають на розгляді звернення ще восьми релігійних громад щодо їх переходу в ПЦУ.

"Також у нас є інформація ще про 42 релігійні громади, які готують документи для юридичного оформлення свого переходу в ПЦУ", - розповів він.

Нагадаємо, понад 50% українців ідентифікують себе вірянами ПЦУ. Лише 4% зараз зараховують себе до Української православної церкви Московського патріархату.

Зазначається, що переважна більшість респондентів продовжують ідентифікувати себе як православні. Так, наразі 72% респондентів ідентифікують себе як православних.

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