Священнослужитель раніше уже був помічений у проросійських настроях.

У Чернівецькій області священник Української православної церкви московського патріархату не пустив до храму тіло військового, котрий загинув на війні.

"Знову похорон Героя. Воїн Василь Катан родом із Багринівки колишнього Глибоцького району. Жив у Задубрівці Заставнівського. Сам виявив бажання захищати Україну. Побачив автобус, що віз військових на війну, зупинив, і попросився з ними! Сказав: "Я теж хочу захищати свою Україну!", - пише у Facebook священник ПЦУ Роман Грищук.

Однак відспівати, як належить не вдалося. Це довелося робити під храмом через примхи священника МП.

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"Тіло воїна не пустили до храму! Відспівувати довелося під храмом! "Батюшка" Віталій Дуров запереживав, що надто багато зібралося патріотів і можуть занести тіло воїна, а його "тєлєса" викинуть разом із московським Патріархатом із храму! І тому просто не відкрив двері храму", - розповідає Грищук.

Громада цього храму чотири роки тому провела збори і абсолютною більшістю вирішила перейти до ПЦУ. Однак Дуров з невеликою кількістю своїх поплічників не дав цього зробити.

"Cвященник із десятком промосковських сектантів забарикадували храм і не впускали громаду до свого храму. Громада хотіла мирним шляхом вирішити проблему. Було багато судів. Усі вирішили питання на користь громади і ПЦУ. Але "батюшці" закони України не указ, Біблія і мораль теж! Москва сказала стояти до останнього! Тому вони взяли храм у заложники, наклали безліч замків, броньовані двері, постійне чергування, а громада молиться на вулиці уже 4 роки…", - запевняє Грищук.

Також священнослужитель ПЦУ зазначив, що Дуровим мають зацікавитися правоохоронці. Ще на шостому році війни він виявляв проросійську позицію.

"А Дурова є за що не те що з храму викинути, а й про що поговорити з фахівцями із СБУ. Бо він, бідний і нерозумний, як і його єпископ та адвокати, навіть на шостому році війни не міг визначитися, чи українці самі між собою б’ються, чи все-таки на них хтось напав. І не міг він погодитися, що то Росія напала і вона є агресор. Це щоб ви розуміли, що вони за "українська Церква"! І "патріотів" якої країни можуть "виховати" такі "пастирі"!" – йдеться у пості.

УПЦ МП і співпраця з росіянами: що відомо

Наприкінці минулого року Українська православна церква московського патріархату відмовилася змінити назву навіть попри рішення Конституційного суду. Приблизно в ті ж дати СБУ прийшла з обшуками відразу до семи храмів цієї церкви на Хмельниччині.

Прислужник Спасо-Покровського жіночого монастиря тамтешньої єпархії УПЦ МП у Житомирській області був викритий на закликах до захоплення Києва та знищення українців.

У Донецькій області настоятель храму УПЦ Московського патріархату проводив активну співпрацю з окупантами і навіть замовляв їм вбивство конкурентів з ПЦУ.

Священик УПЦ МП виправдовував війну Росії та закликав жителів Донеччини на псевдоферендумі підтримати РФ.

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