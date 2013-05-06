В каком случае евреи молятся на коленях?

jewish.ru

В Шулхан Арухе говорится, что в случае, если человек расстилает на каменном полу ковер или платок, перед тем как встать на колени, это действие ему разрешено (Шулхан Арух Арав 131:1). Поэтому в Йом Кипур, когда во время молитвы положено кланяться и вставать на колени, евреи приносят с собой полотенца, поскольку во многих синагогах (особенно в Израиле) полы делают именно из камня или плитки.

Что же касается ежедневных молитв, мы неуклонно соблюдаем вышеупомянутый запрет и поэтому не встаем на колени во время молитвы.

Более того, согласно Талмуду, праведному и уважаемому человеку не следует преклонять коленей во время молитвы в том случае, если он не уверен, что его просьбы будут услышаны. Если бы такой человек стоял во время молитвы на коленях и его просьба не нашла бы ответа, остальные могли бы подумать, что Всевышний поступает несправедливо по отношению к такому праведнику. На самом же деле, никому из нас не дано постичь пути Господни (Талмуд, трактат Мегила 22b).