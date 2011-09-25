В Умані на свято Рош-га-Шана очікують 70 тисяч паломників-хасидів

Через відкриття безвізового режиму між Україною та Ізраїлем на єврейський Новий рік Рош-га-Шана 29 вересня в Умані очікують рекордну кількість хасидів. Посол Ізраїлю в Україні Реувен ДІНЕЛЬ припустив, що можуть приїхати 70 тис. паломників.

Як заявив заступник міського голови Умані Петро ПАЄВСЬКИЙ в інтерв’ю ”Газеті по-українськи”, в уманському міськвиконкомі є дані з українських аеропортів, що Бориспіль готується прийняти близько 16 тисяч паломників-хасидів, Одеса - 6,5 тисячі, Вінниця - до 2 тисяч. За його словами, за підсумками минулого року Умань може забезпечити нормальні умови лише для 1 тисячі паломників. Таку кількість паломників можуть прийняти готелі міста. Ще частина проживатиме на заводі ”Мегомметр”, частина в наметовому містечку, а решта у приватному секторі.

Крім того, за словами П.ПАЄВСЬКОГО, уперше всі приватні фірми, які приймають та перевозять паломників, легалізувалися. Це, фірми ”УманьРент” та ”Шолом”. Вони заздалегідь підшукують хасидам житло та контролюватимуть їх розселення. Крім того, в Умані реєструватимуть осіб, які здають помешкання паломникам.

За словами заступника мера Умані, торік під час єврейського Нового року найгостріше стояли питання прибирання міста та водопостачання. Уманчани здавали житло, але при цьому не сплачували за воду, яку використовували паломники. Стягти додаткову плату з них комунальники не могли, бо вони не мали лічильників. Цього року безкоштовно було поставлено лічильники в районі вулиці Пушкіна, куди приїздить найбільше хасидів. Щодо сміття, то його планують прибирати цілодобово. Фірма ”Еко-Сервіс” та комунальне підприємство ”Комунальник” виділять додаткову техніку і працівників. Щодо проблем із правопорядком, то на допомогу більш як 400 українським правоохоронцям приїдуть поліцейські з Ізраїлю.