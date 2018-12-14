Влада Єгипту виділила $ 71 мільйон на ремонт синагог

Уряд Єгипту надасть фінансування в розмірі 71 мільйон доларів на відновлення синагог та інших об'єктів єврейської спадщини в країні.

Про це заявив єгипетський президент Абдель Фаттах ас-Сісі, повідомляє проект "Єврейські новини".

У Єгипті знаходиться велика кількість синагог, побудованих у різні часові періоди. Більшість із них потребують реставрації, лише 3 є чинними. Планується, що після реставрації деякі синагоги не будуть використовуватися для молитов, а стануть культурними пам'ятками, відкритими для туристів.

Цього року в Єгипті вперше відсвяткували Хануку з участю представників різних релігій — євреїв, мусульман і християн. Також, з ініціативи лідера єврейської громади Магди Харун, синагога Шаарей Шамаїм в Каїрі приймала велику кількість гостей-неєвреїв, яким розповідали про суть свята.