Глава Європейського єврейського комітету сподівається, що ЄС забезпечить безпеку євреїв

Глава Європейського єврейського комітету В'ячеслав Моше Кантор прокоментував «Декларацію про боротьбу з антисемітизмом», прийняту ЄС минулого тижня.

Про це повідомляє проект «Єврейські новини».

«Ми сподіваємося, що реалізація положень декларації суворо обмежить поле для ненависті й що наші єврейські громади в Європі почуватимуться більш захищеними. Держави – члени ЄС відповідають за те, щоб гарантувати безпеку всім своїм громадянам, і сьогоднішня декларація свідчить про те, що Європа визнала, що над єврейськими громадами нависла загроза й вона готова прийняти відповідні заходи», - сказав президент ЄЄК.

У декларації, прийнятій 6 грудня, країни ЄС визнали присутність антисемітської загрози в країнах Європи. У документі було запропоновано посилити захист єврейських громад, вжити заходів для збереження пам'яті про Голокост та припинити антисемітські рухи в державах.

В'ячеслав Кантор також висловив надію на те, що всі країни Євросоюзу поставляться до «Декларації про боротьбу з антисемітизмом» серйозно, а Європарламент візьме на себе контроль за просуванням ідей, зазначених у документі.