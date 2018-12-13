У Шаргороді відновлюють одну з найстаріших в Україні синагог кріпосного типу.

Побудована в 1589 році синагога, була частиною оборонної системи міста, повідомляє "Лехаим".

Реставрація будівлі почалася близько року тому. За даними Фейсбук-групи, створеної адміністраторами проекту для збору коштів і контролю за відновленням, роботи включали: вивезення 60 тонн відходів із внутрішніх приміщень й аварійний ремонт даху, щоб зупинити протікання, що пошкодило стіни. Була проведена заміна та підсилення балок, гідроізоляція внутрішніх стін горища, частковий ремонт турелей і роботи з ремонту дерев'яних підлог.

Експерт Сергій Кравцов з Центру єврейського мистецтва в Єрусалимі назвав це «величезним проривом». За даними Фейсбук-групи проект складається з чотирьох етапів, загальною вартістю близько 170 тисяч доларів: 1) заміна покрівлі; 2) демонтаж стелі між першим і другим поверхами в головному залі, який був встановлений у радянський період, коли будівля використовувалася як завод із виробництва соків; 3) роботи з реставрації інтер'єру; 4) роботи з реставрації фасаду. На сьогодні фінансування надходить від приватних донорів, в тому числі від нащадків євреїв із Шаргорода.

*Під час турецької окупації з 1672 по 1699 рік синагога використовувалася як мечеть. Вона була закрита в 1930 році за радянської влади та перетворена на фабрику з виробництва соку.

Святилище було розділене на дві частини, але зовнішній вигляд зберігся недоторканим, як і чотиристовпна центральна біма. Синагога, яка є історичною пам'яткою, була повернута у власність невеликий єврейської громади, хоча величезні чани для соків та інше обладнання залишалися на місці протягом багатьох років.