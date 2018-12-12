У США заарештували чоловіка за підготовку нападу на синагогу

ФБР оголосило про арешт 21-річного чоловіка з Огайо за звинуваченням у тероризмі за змову з метою нападу на дві синагоги в американському місті Толедо, штат Огайо.

Йому були пред'явлені звинувачення в спробах надати матеріальну підтримку терористичній організації «Ісламська держава», повідомляє «Лехаим».

За даними Міністерства юстиції, Деймон М. Джозеф був заарештований 7 грудня після купівлі двох гвинтівок AR-15 і розмов про вбивство багатьох людей, включаючи рабина. У письмовій заяві, поданої до окружного суду США в Толедо, йдеться, що Джозеф був натхненний стріляниною в синагозі в Піттсбурзі в жовтні, у результаті якої загинули 11 віруючих євреїв.

Раніше в грудні Джозеф сказав агентові ФБР під прикриттям, що він виявляв синагоги в районі Толедо для проведення масової атаки від імені «Ісламської держави». Він розповів агенту під прикриттям, що євреї були злом, і що жертви з синагоги «Древо Життя» «отримали по заслугах». «Я захоплююся тим, що зробив той хлопець», – написав Джозеф агенту в одному повідомленні. «Я бачу, як я виконую цю операцію, іншалла. Вони навіть не чекають нападу в моєму районі».

Відповідно до письмової заяви, 4 грудня Джозеф заявив, що вибирає між двома синагогами в цьому районі, як об'єкта для нападу. Він сказав, що вибір буде залежати від того, «де буде більше людей, в який час і в який день. Зі щитом чи на щиті». Два дні потому Джозеф вирішив, на яку синагогу він буде орієнтуватися.

Міністерство юстиції заявило, що на початку цього року Джозеф привернув увагу влади, розмістивши фотографії ножів і вогнепальної зброї в соціальних мережах, в тому числі одну, спочатку поширену медіа-крилом «Ісламської держави». За словами ФБР, він висловлював ненависть до американців – виділяючи геїв, християн, католиків і євреїв. У разі визнання винним Джозефу загрожує до 20 років в'язниці.