На Тернопільщині виявили, що одна з вулиць вимощена старовинними єврейськими надгробками

В українському місті Чортків Тернопільської області місцеві мешканці з'ясували, що одна з вулиць міста вимощена старовинними єврейськими надгробками.

Про це повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на адвоката і керівника проекту зі збереження єврейської спадщини Марла Осборн (Marla Raucher Osborn).

Це вже не перший випадок, коли як дорожнє каміння або бордюри використовують могильні плити з єврейських цвинтарів.

Також у Чорткові розташовано три єврейські кладовища. Вони знаходяться в напівзруйнованому стані. Більшість надгробків розбиті, а на місці одного з поховань побудована лікарня.

Тут же знаходиться єврейське кладовище 1914 року, часів епідемії холери. На ньому збережені надгробки та ворота біля входу з написами.