У Польщі складуть карту 1400 стародавніх єврейських кладовищ

Польський уряд складе карту всіх єврейських кладовищ у країні та створить комп'ютеризовану базу даних з інформацією про похованих там людей і місцевою єврейською історією.

Як повідомляє "Лехаим", головний рабин Польщі Міхаель Шудрих зустрівся з міністром культури Польщі від імені Конференції європейських рабинів, і вони погодилися, що уряд візьме на себе відповідальність за збереження вразливих та історичних місць. У Польщі не менше 1400 стародавніх єврейських кладовищ, але лише близько 200 із них чітко визначені й обгороджені; багато в дуже занедбаному стані. В результаті виникають земельні спори щодо сотні єврейських кладовищ, що в кращому випадку призводить до їх випадкового осквернення місцевою владою, а в гіршому випадку – до вторгнення забудовників, які цінують землю та прагнуть вичавити з неї максимум прибутку.

Головний рабин Шудрих і міністр культури та національної спадщини Польщі Петро Глинський погодився, що на першому етапі польський уряд встановить прикордонні стовпи на всіх 1400 кладовищах, щоб забезпечити їх збереження. На прикордонні стовпи також буде нанесено штрих-код, який містить інформацію про історію цього місця і людей, які там поховані. На другому етапі кладовища будуть нанесені на карту, а дані занесені в комп'ютеризовану базу даних, яка буде доступна для громадськості.

Рабин Шудрих зазначив, що сотні кладовищ вже були нанесені на карту приватним чином, й інформація про них зберігається в архівах «Не забувати», якими управляє Конференція європейських рабинів. Складання карт інших кладовищ Управлінням у справах старожитностей Міністерства культури Польщі через місцеві органи влади й за допомогою міжнародних баз даних зробить цю програму офіційним і національним проектом.