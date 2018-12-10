Стівен Спілберг вважає, що через ненависть геноцид можливий і сьогодні

Стівен Спілберг, режисер фільму про Голокост «Список Шиндлера», вважає, що ненависть, яка веде до геноциду, сьогодні так само можлива, як і під час Другої Світової війни.

В інтерв'ю Лестер Холт з NBC Спілберг спеціально згадав недавню масову стрілянину в синагозі «Древо життя» в Піттсбурзі, як сигнал про зростання ненависницьких ідеологій, повідомляє «Лехаим».

«Коли колективна ненависть організовується й індустріалізується, потім настає геноцид. Ми повинні сприймати це більш серйозно, ніж я думаю, ми поставилися б до цього поколінням раніше», – сказав Спілберг.

Інтерв'ю було проведено в рамках кампанії з повернення «Списку Шиндлера» в обрану групу кінотеатрів до 25-річчя його виходу в світ.

«Я думаю, що сьогодні на карту поставлено більше, ніж тоді, коли фільм був випущений у 1993 році», – сказав він.

У фільмі розповідається історія німецького бізнесмена Оскара Шиндлера, зусилля якого за наймом євреїв на роботу на своє підприємство під час Голокосту врятували життя понад тисячі людей. Він виграв сім Оскарів, у тому числі у номінаціях «Краща картина» і «Кращий режисер».

Фільм, знятий в основному в Польщі, спонукав Спілберга заснувати Фонд USC Shoah, який знімає відеоінтерв'ю тих, хто пережили Голокост, і тепер його колекція містить свідчення понад 55 тисяч людей.

«Я не думаю, що коли-небудь зроблю щось настільки важливе», – сказав Спілберг про фільм в інтерв'ю NBC. «Отже, для мене це те, чим я завжди буду пишатися».