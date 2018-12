У США група музикантів випустила альбом з єврейськими молитвами

Звукозаписна студія Apogee в Санта-Моніці, штат Каліфорнія, записала альбом групи Nashuva під назвою «Heaven on Earth: Songs of the Soul».

До нього увійшли 13 єврейських молитов, виконані в оригінальній манері під авторську музику, повідомляє Jewishnews.

Організатором групи та композитором є Наомі Леві, жінка-рабин, лідер єврейської громади і одна з основоположниць Єврейської теологічної семінарії. У групі також грають 10 людей, серед яких є євреї з місцевої громади, філіппінці та ефіопські євреї.

Наомі Леві також є виконавицею і перекладачем єврейських молитов, записаних у новому альбомі. Президент звукозаписної компанії Blue Note Records Дон Васс висловив щире захоплення її діяльністю, заявивши що завдяки її пісням-молитвам тисячі євреїв будуть натхненні становленням на духовний шлях.