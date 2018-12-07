У Дніпрі пройде ханукальний парад лімузинів
22:25, 07 грудня 2018Іудаїзм
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У Дніпрі пройде ханукальный парад лімузинів / djc.com.ua
Традиційний ханукальний парад лімузинів пройде в Дніпрі у восьмий вечір свічки Хануки – 9 грудня.
Початок параду о 18.15 від Центральної синагоги «Золота Роза», повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.
"Єврейська громада запрошує усіх охочих долучитися до параду на своєму автомобілі, прикрашеному ханукальним світильником. Приходьте до синагоги привітати парад", - йдеться у повідомленні.
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