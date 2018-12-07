этот материал доступен на русском

У Дніпрі пройде ханукальний парад лімузинів

22:25, 07 грудня 2018
Іудаїзм
1305 0
У Дніпрі пройде ханукальный парад лімузинів / djc.com.ua

Початок параду о 18.15 від Центральної синагоги «Золота Роза», повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.

"Єврейська громада запрошує усіх охочих долучитися до параду на своєму автомобілі, прикрашеному ханукальним світильником. Приходьте до синагоги привітати парад", - йдеться у повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter