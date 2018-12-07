У Туреччині затримали контрабандистів, які намагалися перевезти старовинні єврейські релігійні книги
16:55, 07 грудня 2018Іудаїзм
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Конфісковані турецькими правоохоронцями артефакти / Фото thejc.com
У Туреччині затримали контрабандистів, які намагалися перевезти 6 старовинних єврейських релігійних книг.
Як повідомляє проект "Єврейські новини", бандитів, які викрали книги, перехопив турецький підрозділ з боротьби з контрабандою та організованою злочинністю. Департамент поділився фотографією врятованих предметів - 6 старовинних книг релігійного змісту, вручну написані на івриті, що мають також зроблені вручну декоративні елементи на обкладинках.
Підозрюваних двоє. Їх затримали в турецькій провінції Хатай, недалеко від сирійського кордону.
З цього можна зробити висновок, що рукописні артефакти могли бути вкрадені з міста Антакія (знаходиться в зазначеній провінції), в якій проживає невелика єврейська громада з 25 осіб.
Наразі контрабандистів взяли під варту й допитують.
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