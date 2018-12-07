У Туреччині затримали контрабандистів, які намагалися перевезти старовинні єврейські релігійні книги

У Туреччині затримали контрабандистів, які намагалися перевезти 6 старовинних єврейських релігійних книг.

Як повідомляє проект "Єврейські новини", бандитів, які викрали книги, перехопив турецький підрозділ з боротьби з контрабандою та організованою злочинністю. Департамент поділився фотографією врятованих предметів - 6 старовинних книг релігійного змісту, вручну написані на івриті, що мають також зроблені вручну декоративні елементи на обкладинках.

Підозрюваних двоє. Їх затримали в турецькій провінції Хатай, недалеко від сирійського кордону.

З цього можна зробити висновок, що рукописні артефакти могли бути вкрадені з міста Антакія (знаходиться в зазначеній провінції), в якій проживає невелика єврейська громада з 25 осіб.

Наразі контрабандистів взяли під варту й допитують.