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У Берліні колишні в'язні концтаборів відзначили Хануку

13:35, 06 грудня 2018
Іудаїзм
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Ассіа Горбалі, яка втекла з концтабору в Україні разом з матір'ю / jta.org

Цю подію приурочено до свята Хануки, у залі зборів запалили велику менору, повідомляє проект «Єврейські новини».

Захід організовано в ході Конференції з єврейських претензій до Німеччини. На ньому виступали єврейські громадські діячі, багато з них висловлювали занепокоєння з приводу зростання антисемітизму у Європі й низького відсотка обізнаності молоді про Голокост.

«Ми не повинні забувати розповідати про те, що сталося, бо ми не просто жертви», - сказав Роман Хеллер, голова однієї з єврейських організацій, чиї батьки переховувались в Україні під час Другої світової війни.

У заході взяли участь 400 в'язнів, які вижили Голокосту зі своїми сім'ями. Відомо також, що по всьому світу нині проживає близько 400 тисяч колишніх в'язнів.

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