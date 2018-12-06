У Берліні колишні в'язні концтаборів відзначили Хануку

У Берліні відбулася щорічна «Ніч жертв Голокосту» – зустріч євреїв, які вижили в концтаборах.

Цю подію приурочено до свята Хануки, у залі зборів запалили велику менору, повідомляє проект «Єврейські новини».

Захід організовано в ході Конференції з єврейських претензій до Німеччини. На ньому виступали єврейські громадські діячі, багато з них висловлювали занепокоєння з приводу зростання антисемітизму у Європі й низького відсотка обізнаності молоді про Голокост.

«Ми не повинні забувати розповідати про те, що сталося, бо ми не просто жертви», - сказав Роман Хеллер, голова однієї з єврейських організацій, чиї батьки переховувались в Україні під час Другої світової війни.

У заході взяли участь 400 в'язнів, які вижили Голокосту зі своїми сім'ями. Відомо також, що по всьому світу нині проживає близько 400 тисяч колишніх в'язнів.