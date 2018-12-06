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У Берліні пройшла «Ніч жертв Голокосту»

00:32, 06 грудня 2018
Іудаїзм
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Ассіа Горбалі, яка втекла з концтабору в Україні разом із матір'ю / Фото jta.org

У Берліні відбулася щорічна «Ніч жертв Голокосту» - зустріч євреїв, що вижили в концтаборах. Цю подію приурочено до свята Хануки, у залі зборів запалили велику менору.

Захід організовано в ході Конференції з єврейських претензій до Німеччини, повідомляє Jewishnews.

На ньому виступали єврейські громадські діячі, багато з них висловлювали занепокоєння з приводу зростання антисемітизму в Європі і низького відсотка обізнаності молоді про Голокост.

"Ми не повинні забувати розповідати про те, що сталося, тому що ми не просто жертви", - сказав Роман Хеллер, голова однієї з єврейських організацій, чиї батьки переховувались в Україні під час Другої світової війни.

У заході взяли участь 400 в'язнів, що вижили під час Голокосту зі своїми сім'ями. Відомо також, що по всьому світу нині проживає близько 400 тисяч колишніх в'язнів.

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