У Берліні пройшла «Ніч жертв Голокосту»

У Берліні відбулася щорічна «Ніч жертв Голокосту» - зустріч євреїв, що вижили в концтаборах. Цю подію приурочено до свята Хануки, у залі зборів запалили велику менору.

Захід організовано в ході Конференції з єврейських претензій до Німеччини, повідомляє Jewishnews.

На ньому виступали єврейські громадські діячі, багато з них висловлювали занепокоєння з приводу зростання антисемітизму в Європі і низького відсотка обізнаності молоді про Голокост.

"Ми не повинні забувати розповідати про те, що сталося, тому що ми не просто жертви", - сказав Роман Хеллер, голова однієї з єврейських організацій, чиї батьки переховувались в Україні під час Другої світової війни.

У заході взяли участь 400 в'язнів, що вижили під час Голокосту зі своїми сім'ями. Відомо також, що по всьому світу нині проживає близько 400 тисяч колишніх в'язнів.