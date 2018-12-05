У Єрусалимі встановили менору, яку видно з усього міста

Одна із найбільших у світі ханукальних менор заввишки 11 метрів і шириною 56 метрів була зведена на вершині торгового центру Hadar у Єрусалимі, де її можна побачити з будь-якої точки міста.

Про це повідомляє «Лехаим».

«Ми провели ретельну перевірку, і з'ясували, що більшою за розміром менори не існує. Була одна в Тель-Авіві в 2013 році, але вона була менша. Ми хотіли потрапити до світової книги рекордів Гіннеса, але ми запізнилися - можливо, потрапимо в наступному році», – сказав генеральний директор торгового центру Еяль Скоза.

Будівництво менори зайняло десять днів, над нею працювали 110 осіб, в основному співробітників торгового центру. Вона зроблена з шести тонн металу й покрита тканиною зі світлодіодним підсвічуванням. Представники торгового центру відмовилися коментувати вартість проекту.

2 грудня мер Єрусалиму Моше Леон і головний рабин міста Ар'є Стерн запалили першу свічку рекордної менори.

«Я щасливий бути тут, перед жителями Єрусалима, які приїхали сюди, щоб відсвяткувати свято, що об'єднує всіх нас - світських, релігійних та ультраортодоксальних», - сказав Леон.

«Ми приїхали в Ізраїль, щоб створити єврейську державу, і у нас є привілей запалювати ханукальні свічки у нашій власній країні», – сказав рабин Стерн.