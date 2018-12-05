У Кембриджі невідомий повалив менору

У Кембриджі (штат Массачусетс), недалеко від Гарвардського університету, в міському парку невідомий зловмисник повалив на землю велику менору, встановлену на честь свята Хануки.

Як розповіли свідки, чоловік, одягнений у чорне, під'їхав на велосипеді до менори та повалив її, після чого швидко зник, повідомляє проект "Єврейські новини".

Lillian Milagros зняв на відео порушника. Поліція стверджує, що це був злочин на ґрунті ненависті.

Менора в міському парку міста Кембриджа – ініціатива організації "Хабад" і встановлюється на цьому місці протягом 19 років. Останній випадок вандалізму мав місце 10 років тому.