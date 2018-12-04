У Дніпрі запалили головну Ханукію

У Дніпрі восьмиденне свято Ханука розпочалося з урочистої церемонії засвічення Головної Ханукії у центрі «Менора».

Участь у цій урочистій церемонії взяли багато почесних гостей та тисячі дніпрян, повідомляє Jewishnews з посиланням на сайт єврейської громади Дніпра.

З привітанням з нагоди свята Ханука до городян звернувся Головний рабин Дніпра і регіону Шмуель Камінецький і запросив запалити шамаш і першу ханукальну свічку великого друга єврейської громади Дніпра, відомого мецената і філантропа Олександра Петровського і члена Опікунської ради єврейської громади Дніпра Натана Золотаревського.

Першу свічку на другій Ханукії центру «Менора», встановленої у галереї ближче до західного входу, запалив син Олександра Петровського – Єрмак, якому допомагав директор єврейської громади Зеліг Брез.

Цього року громадою було прийнято рішення, що кожен вечір свята будуть розігрувати у лотерею спеціальні «хануке гелт» серед усіх, хто прийшов на запалення Головної Ханукії у галереї «Менори», а напередодні початку Хануки було оголошено про додатковий приз, який буде розіграний у лотерею саме у перший вечір свята, як просування ідеї «хануке гелт» і для поширення ханукального світла.