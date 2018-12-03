У єврейському центрі Дніпра провели конференцію «Світло Тори для народів світу»

У неділю, початок восьмиденного свята Ханука, у найбільшому в світі єврейському центрі «Менора» у Дніпрі пройшла щорічна конференція «Світло Тори для народів світу».

Про це повідомляє сайт єврейської громади Дніпра.

Конференція була організована Українсько-єврейським громадським центром «Шатро Авраама» і створеною на його базі «Федерацією громад універсального монотеїзму».

Присутніх привітала директор «Шатра Авраама» Хагит Мануйлова, а потім всі присутні переглянули уривок з виступу Любавицького Ребе Менахема-Мендела Шнеєрсона про важливість розвитку взаємодії між різними народами на фундаментальних засадах – семи законах людства.

До учасників конференції звернувся Головний рабин Дніпра і регіону Шмуель Каміиецький, який високо оцінив діяльність організації «Шатро Авраама» з поширення духовного світла, підкресливши, що "істинним і вічно живим є лише духовне, а матеріальність мертва, поки духовне не увійде в неї, подібно до того, як лялька оживає тільки після того, як людська рука одягне її".