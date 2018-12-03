В Одесі відзначили початок Хануки святковим концертом

У неділю на Приморському бульварі Одеси єврейська громада відзначила початок свята Ханука.

Біля пам'ятника Дюку зібралися близько 500 гостей, серед яких був і мер міста Геннадій Труханов, пише «Траса Е-95».

Головний рабин Одеси і Півдня України Авраам Вольф розповів історію свята та побажав присутнім гарної та веселої Хануки, після чого урочисто запалив першу свічку дев'ятисвічника на сцені.

У свою чергу, міський голова побажав миру, добра і щастя, «щоб одесити жили у мирному місті і ні про що не переживали». Він з пульта запалив першу свічку великої ханукії, встановленої біля Дюка.

Після урочистої частини на сцені виступили дитячі колективи.