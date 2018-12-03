Найбільший у Європі ханукальний світильник запалив президент ФРН

У Берліні біля Бранденбурзьких воріт з нагоди єврейського свята Хануки запалена перша свічка на найбільшому в Європі ханукальному світильнику.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) запалив свічку 2 грудня, нагадав про чудо Хануки, коли, за переказами, світильник горів вісім днів, попри те, що в ньому було масла всього на один день, повідомляє "Deutsche Welle".

"Удаване неможливим можливо, всупереч всім очікуванням", - констатував глава німецької держави. Він зазначив, що подібні моменти щастя можливі й сьогодні і як приклад навів єврейське життя у ФРН.

"Через 80 років після погромної ночі тут в Берліні і по всій Німеччині, після злочинів перед цивілізацією, що відбулися в Шоа (катастрофа єврейського народу. - Ред.), це справді подарунок, що ми можемо простягнути один одному руки над прірвою нашої історії", - заявив Штайнмайер.

У зв'язку з проявами антисемітизму в Європі і Німеччині президент ФРН підкреслив, що історія - це зобов'язання і відповідальність, під якою ніколи не буде підведена риска. "Ми не можемо миритися з антисемітизмом - ні старим, ні новим, ні тихим, ні гучним", - зазначив він. Штайнмайер також зазначив, що відчуває почуття подяки за те, що "ми в нашій країні можемо знову разом святкувати Хануку".

У нинішньому році Ханука і передріздвяний адвент починаються майже одночасно, і християни західного обряду в цей час теж запалюють свічки і святкують у родинному колі. "В обох наших релігіях свічки символізують щастя і тверду надію", - нагадав Франк-Вальтер Штайнмайер.