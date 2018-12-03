Трамп привітав євреїв з Ханукою

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп привітав усіх євреїв, які проживають у США, Ізраїлі та інших країнах світу зі святом Хануки.

Про це повідомляє проект "Єврейські новини".

"Протягом восьми днів родини євреїв збиратимуться для спільного запалювання менори. Почалась ця традиція 2 тисячі років тому, під час повторного освячення Храму у Єрусалимі, яке настало після важких часів, коли євреїв переслідували за те, що вони сповідували свою віру.

Нехай у майбутні дні гаряче полум'я кожної свічки менори допоможе наповнити серця любов'ю і щастям. Усі разом ми знову заявляємо про те, що істина та світло завжди пробиваються крізь темряву.

Меланія та я посилаємо наші найтепліші побажання нашим єврейським братам і сестрам у США, Ізраїлі та по всьому світу", - сказав він.

Президент США зазначив, що в наші дні, як і 2 тисячі років тому, євреї змушені постійно протистояти проявам антисемітизму та ненависті. Він також згадав про трагічні події у синагозі Піттсбурга і висловив надію, що сім'ї загиблих знайдуть хоч якусь розраду в період свята.