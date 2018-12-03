Президент України Петро Порошенко привітав євреїв з Ханукою.

Текст привітання опубліковано на сайті глави держави та подано нижче без змін.

"Шановні співвітчизники!

Прийміть сердечні вітання з нагоди Хануки.

Вогні менори, які запалюють у ці дні в кожній єврейській родині, нагадують нам про перемогу відважного народу над злом та несправедливістю.

Це свято пов’язане із торжеством добра і віри, що так необхідні сьогодні, коли наш волелюбний український народ і його невід’ємна частина - єврейська громада - демонструє усьому світові рішучість та мужність у боротьбі проти російської агресії, за незалежність, соборність і процвітання Української держави.

Нехай священні ханукальні вогні наповнять ваші серця любов’ю, принесуть у кожну сім’ю та оселю мир і злагоду.

Бажаю всім міцного здоров’я, щастя й достатку.

Петро Порошенко".