Євреї почали відзначати свято свічок - Хануку

Сьогодні, 2 грудня, із заходом сонця всі євреї світу почали відзначати свято свічок - Хануку, яка триватиме 8 днів.

Про це повідомляє Jewishnews.

Керівник Об'єднаної єврейської громади України Міхаель Ткач опублікував на своїй сторінці в Facebook історію про ханукальне диво і привітання з цим світлим днем для всіх євреїв.

"Друзі, на цьому тижні ми починаємо відзначати чудове свято – Хануку. Всі пам'ятають, що головним «винуватцем» свята спочатку послужив конфлікт між греками та євреями – по суті, конфлікт світоглядів, ідеологій, цивілізацій. І закінчився він перемогою євреїв.

Хто стежить за новинами, пам'ятає про недавній грандіозний скандал, який розгорнувся навколо провідної ізраїльської авіакомпанії «Ель-Аль». Коротко його суть: борт не зміг вилетіти вчасно зі США, і не встигав приземлитися в Ізраїлі до Шабату. Обурені пасажири, які не були проінформовані про запізнення, зажадали здійснити посадку в найближчому аеропорту. Ним виявився аеропорт Афін. Місцева невелика єврейська громада допомогла гідно зустріти Шабат двом сотням нежданих гостей. На питання «зальотних» євреїв, чим вони можуть віддячити афінянам, була відповідь: «Ми вже давно збираємо гроші на мікву, і будь-яка невелика сума може наблизити нашу мету».

Після Шабату афінські євреї були дуже здивовані – зібрана сума була достатньою для того, щоб побудувати мікву вже зараз!

Талмуд говорить, що перша будівля, яку повинна побудувати для себе громада – це навіть не синагога, а саме міква. Синагоги є сьогодні навіть там, де немає євреїв, а міква є головним атрибутом єврейського життя, символом тисячолітніх традицій. І ось, напередодні Хануки, у самому серці Греції несподівано з'являється можливість голосно заявити: ми є, ми живемо, ми ті ж, що й тисячі років тому.

Можна вважати це збігом обставин, а можна – ще одним, дуже символічним ханукальним дивом. І, на мій погляд, символічність полягає в тому, що греки, які уособлюють всю греко-римську цивілізацію, і євреї, сьогодні цілком можуть мирно уживатися і ставитися з повагою один до одного. Так, нехай це вже не ті греки, та й ми пройшли довгий шлях. Але на цьому шляху ми всі навчилися багато чому. І в це світле свято я хочу побажати всім нам, друзі, взаєморозуміння і миру. Нехай найближчим часом здійсниться пророцтво Ієшаягу: «Не підніме народ на народ меча, і не будуть більше вчитися воювати».

Хаг Ханука самеах!", - написав Міхаель Ткач.