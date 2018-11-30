У Мелітополі встановлять пам'ятник рятівниці євреїв
02:03, 30 листопада 2018Іудаїзм
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Знімки праведників народів світу в "Яд ва-Шем" / Фото 1prof.by
В українському місті Мелітополь оголосили про плани встановити пам'ятний знак уродженці цього міста Вірі Земцевій.
Віра Земцева належить до числа праведників народів світу — людей, які допомагали євреям під час Голокосту, повідомляє Jewishnews.
Земцева врятувала життя маленької єврейської дівчинки — цей вчинок оцінив єрусалимський меморіал жертв Голокосту «Яд ва-Шем».
Ініціатива встановлення пам'ятного знаку належить Запорізькій облдержадміністрації та Асоціації єврейських організацій і громад (ВААД) України. Установка відбудеться у рамках проекту ВААД «Пам'ять».
Закінчити всі роботи зі створення пам'ятника Вірі Земцевой планується до 27 січня - міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту.
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