У Мелітополі встановлять пам'ятник рятівниці євреїв

В українському місті Мелітополь оголосили про плани встановити пам'ятний знак уродженці цього міста Вірі Земцевій.

Віра Земцева належить до числа праведників народів світу — людей, які допомагали євреям під час Голокосту, повідомляє Jewishnews.

Земцева врятувала життя маленької єврейської дівчинки — цей вчинок оцінив єрусалимський меморіал жертв Голокосту «Яд ва-Шем».

Ініціатива встановлення пам'ятного знаку належить Запорізькій облдержадміністрації та Асоціації єврейських організацій і громад (ВААД) України. Установка відбудеться у рамках проекту ВААД «Пам'ять».

Закінчити всі роботи зі створення пам'ятника Вірі Земцевой планується до 27 січня - міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту.