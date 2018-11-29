Головний раввинат Ізраїлю назвав 70 судів у світі, які мають право проводити гіюр і давати розлучення

Головний раввинат Ізраїлю 27 листопада вперше оприлюднив імена ортодоксальних раввинських судів у діаспорі, визнані державною релігійною владою, як такі, що мають право проводити гіюр і давати розлучення, після трирічного судового розгляду з ізраїльською правозахисною організацією.

Як повідомляє "Лехаим", список не ізраїльських органів, схвалених для проведення гіюрів, включає близько 70 ортодоксальних раввинських судів по всьому світу, половина з яких знаходиться в Сполучених Штатах.

Він також включає 80 даянів, діяльність яких контролюється Радою рабинів Америки (RCA) і Бейт-діном Америки. У 2007 році та знову в 2014 році RCA оголосив про укладення угод із Головним рабинатом, згідно з яким Раввинат буде автоматично приймати всі гіюри, завірені RCA. У списку з розлучень представлено понад 80 раввинських судів по всьому світу.

Раввинат також вперше виклав свої критерії для затвердження раввинських судів, які, серед іншого, передбачають, що вони мають бути постійними судами (на відміну від тих, які скликаються лише для конкретного випадку) й ортодоксальними. Ті, хто ще не схвалений рабинатом, мають пройти усні іспити релігійної влади Ізраїлю, щоб бути доданими до списку, сказав він.

Раввинат, в якому домінують ортодокси, ніколи не визнавав неортодоксальних рабинів або вчинені ними гіюр, а останні кілька років він поставив під сумнів повноваження кількох провідних ліберальних ортодоксальних рабинів.