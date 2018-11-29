Євреї всього світу цього року відзначать Хануку з 2 по 10 грудня

Традиційне єврейське свято Ханука відзначають у 2018 році з 2 по 10 грудня.

Як і багато інших свят у євреїв, воно починається із заходом Сонця, повідомляє проект «Єврейські новини».

Його назва дослівно перекладається як «урочисте відкриття», що знаменує відновлення молитов у Храмі Єрусалиму після перемоги євреїв над царем Антіохом.

У 2 столітті до н. е. євреї перебували під владою царя Антіоха, який забороняв їм слідувати своїй традиції і вивчати Тору. Але єврейський народ після трирічного повстання зумів відстояти свою свободу та повалити царя.

Після битви, масло, призначене для запалювання світильників у Храмі, було сплюндровано загарбниками. Лише в одному глечику євреї знайшли недоторкану оливкову олію та його кількості могло вистачити лише на одну добу.

Але дивом світильники продовжували горіти протягом 8 діб, після цього рабини оголосили 8 днів, починаючи з 25 числа місяця кіслев, днями радості та веселощів. У цей час повсюдно запалюють світильники, читають молитви та прославляють чудо.

З покоління в покоління передається традиція запалювати на Хануку оливкову олію або свічки у світильнику — ханукії або ханукальній менорі, а також читати молитву Галель.