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На Київщині надгробні камені з єврейських кладовищ використовуються як бордюри

13:45, 29 листопада 2018
Іудаїзм
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У Богуславі надгробні камені з єврейських кладовищ використовуються як бордюри / facebook.com

На це звернув увагу директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський, повідомляє проект "Єврейські новини".

"Попри обіцянки міської влади, вулиці Богуслава продовжують прикрашати бордюри виготовлені з єврейських могильних каменів", - написав Едуард Долинський на своїй сторінці в Facebook.

Першоджерелом фотофакту є киянин Павло Зельдич, який побував у Богуславі.

"Ось приїжджаєш в містечко молодості Шолом Алейхема, подивитися на єврейську спадщину часів штетла, а на центральній вулиці замість бордюру/поребрика/бровки, лежать вони...", - підписав Зельдич фотографії.

Єврейські надгробки для кладки доріг використали нацисти ще під час Другої світової війни. Чому їх все ще не викопали – невідомо.

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