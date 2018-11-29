На Київщині надгробні камені з єврейських кладовищ використовуються як бордюри

У якості бордюрів на центральній вулиці Богуслава (Київська область) досі використовують надгробні камені з єврейських цвинтарів.

На це звернув увагу директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський, повідомляє проект "Єврейські новини".

"Попри обіцянки міської влади, вулиці Богуслава продовжують прикрашати бордюри виготовлені з єврейських могильних каменів", - написав Едуард Долинський на своїй сторінці в Facebook.

Першоджерелом фотофакту є киянин Павло Зельдич, який побував у Богуславі.

"Ось приїжджаєш в містечко молодості Шолом Алейхема, подивитися на єврейську спадщину часів штетла, а на центральній вулиці замість бордюру/поребрика/бровки, лежать вони...", - підписав Зельдич фотографії.

Єврейські надгробки для кладки доріг використали нацисти ще під час Другої світової війни. Чому їх все ще не викопали – невідомо.